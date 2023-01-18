İzmir'de yeni deprem, 'deprem fırtınası' sürüyor: Ne zaman bitecek?

Bilim insanlarının 'deprem fırtınası' dediği İzmir'deki sarsıntılar sürüyor.

Kandilli Rasathanesi İzmir Buca'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 02.38 olarak açıklanırken derinliği 7,8 km olarak kaydedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, birkaç gündür merkez üssü Buca olan pek çok depremin yaşandığını, sadece dün bölgede 50 civarında sarsıntı kaydedildiğini söylemişti.

Sözbilir bunun 'deprem fırtınası' olduğunu belirterek "Doğanbey-Orhanlı-Gaziemir hattı boyunca uzanan Tuzla Fayı, Gaziemir-Adnan Menderes Havalimanı doğrultusundan itibaren Buca ve Kısıkköy'e doğru saçaklanarak kollara ayrılır. Geometrik olarak çiçeğe benzediği için jeolojik anlamda 'çiçek yapısı' adı verilen bu yapı içindeki faylarda kırılma başladığı zaman deprem fırtınasına dönüşüyor. Bu nedenle bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir" demişti.

İzmir'de sadece önceki gün 50'den fazla deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin tespitine göre Buca'da son olarak saat 02.38'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı. İzmir'in yanı sıra Ege Denizi'nde Midilli açıkları da 'deprem fırtınası' yaşıyor. Midilli açıklarında 3.0 ile 3.3 arasında çok sayıda deprem yaşandı. Dün 22.38'de Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 3.1, 21.22'de de Osmaniye Düziçi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.