İzmir’de vapurda yığılma oluştu, yurttaşlar tepkili 

Haftasonu kalabalığının da eklenmesiyle yüzlerce İzmirli Konak Vapur İskelesi'nde sıkışmış halde beklerken, zaten seyrek olan vapur seferleri bir de gecikmeli yapılınca şikayetler arttı.



Durumun nedenini sorduğumuz İskele görevlileri kendilerinin de yapacağı bir şey olmadığını, sorunu belediyeye iletmeleri gerektiğini söylediler



Bir yurttaş ‘bir sorun olduğunda belediyeden kimseye ulaşamıyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi.