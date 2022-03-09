İzmir’de toplu ulaşıma zam

İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapıldı.

Ayrıca biniş ücretlerine her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılırken, minibüs ücretlerine de yüzde 50 zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını yaptı. Son akaryakıt zamlarının ele alındığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretine yüzde 38 zam yapılması önerisi görüşüldü.

Oyçokluğuyla verilen karar sonucunda yapılan zamla birlikte, İzmir'de 4,70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Biniş ücretlerine ayrıca her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan UKOME'de, minibüs ücretlerine zam da gündeme geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkarıldı. (ANKA)