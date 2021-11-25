Ankara'da toplu taşımaya zam geliyor

EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Ankara'daki raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü yayımladığı açıklamayla toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada konuya ilişkin bölüm şöyle:

"Mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir.

En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir."

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