Ankara'daki raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü yayımladığı açıklamayla toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada konuya ilişkin bölüm şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da toplu taşımaya zam geliyor
EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Ankara'daki raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü yayımladığı açıklamayla toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada konuya ilişkin bölüm şöyle: