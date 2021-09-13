İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede dün saat 10.00 sıralarında yolcu gemisinin sökümü sırasında halat koptu.

DHA'nın haberine göre, yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşalmasıyla işçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis sevk edildi.

İlyas Bıdık'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bıdık ile Bal'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.