İzmir'de Teknofest çileye döndü: Öğrenciler saatlerce yol kenarında bekletildi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest bugün İzmir Çiğli Havaalanı'nda kapılarını açarken, okullardan otobüslerle festivale getirilen çok sayıda öğrenci plansızlık yüzünden yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü festivale öğrencilerin katılımını istemiş ve çoğu okul ücretsiz olarak tüm öğrencileri festivale götüreceğini duyurmuştu.

Ancak dün akşam Milli Eğitim Müdürlüğü otobüs yetersizliği nedeniyle tüm öğrencilerin taşınamayacağını bildirmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılacağı festivalin açılış töreni öncesinde plansızlık nedeniyle bugün çok sayıda öğrenci yollarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Çiğli Havaalanı yakınlarındaki sanayi bölgesinde yol kenarında bekleyen öğrenciler böyle görüntülendi: