İzmir'de tehlikeli tablo: Ağır hasarlı 122 bina hâlâ yıkılmadı

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de büyük bir yıkıma neden olmuştu. Deprem İzmir merkezine yaklaşık 70 km mesafedeki Sisam Adası açıklarında olmasına rağmen zellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina hasar almış, 117 kişi yaşamını yitirmişti.

Aradan geçen 1,5 yıla rağmen ağır hasar alan yüzlerce binadan 122'sinin yıkım çalışmalarının tamamlanmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre İnşaat mühendisi AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve AFAD, koordineli olarak yaklaşık 957 bin 158 bağımsız bölümden oluşan 213 bin 770 binada tespit yaptı. Yapılan tespitler sonucunda 4 bin 930 bağımsız bölümden oluşan hasarlı 731 bina belirlendi. Binalar yıkılmaya devam ediyor. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 433 hasarlı bağımsız bölümden oluşan 122 bina daha yıkılacak" dedi.

Bayraklı'da rezerv alanında oluşturularak toplam 5 bin 40 konut ve 350 işyerinin büyük bir bölümünün teslim edildiğini öne süren Nasır, "Mayıs ayı sonuna kadar 7 proje alanındaki bin 391 konut ve 302 işyeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.

Nasır, "İzmir’in yapı stokunda büyük bir sıkıntı var; yüzde 75’leri dönüşüm gerektiriyor. İzmir, 13 fay hattının aktif olduğu bir deprem bölgesi. İzmir'le ilgili tüm aktörlerin gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Bakanımız da İzmir'e çarşamba günü ziyarette bulunacak" diye konuştu.