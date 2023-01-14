İzmir'de taksinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eşiyle tartıştığı ve bu nedenle kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Bulvarı'nda Fatma Betül A. ve ismi öğrenilemeyen eşi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda kaçmaya çalıştığı iddia edilen kadına, Mustafa İ'nin kullandığı 35 T 7901 plakalı taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kadının eşini ve sürücüyü gözaltına aldı. (AA)