Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2022 Yıllık Veri Raporu'nu açıkladı.
Buna göre 2022 yılında 334 kadın cinayeti yaşandı, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
2022'de 334 kadın cinayeti yaşandı, 345 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti
2022 yılında 334 kadın cinayeti yaşandı, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Haber Merkezi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2022 Yıllık Veri Raporu'nu açıkladı.
Buna göre 2022 yılında 334 kadın cinayeti yaşandı, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.