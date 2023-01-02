2022'de 334 kadın cinayeti yaşandı, 345 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti

2022 yılında 334 kadın cinayeti yaşandı, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2022 Yıllık Veri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre 2022 yılında 334 kadın cinayeti yaşandı, 245 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.