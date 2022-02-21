İzmir'de suya yüzde 30 zam

İzmir'de suya Mart ayından itibaren yüzde 30 zam kararı alındı.

İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Yeni su tarifelerinin maliyet artışları nedeniyle güncellendiği bildirilerek yeni tarife düzenlemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunuldu.

AKP ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile geçen yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki "dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere" belirlenecek oranda “insani su kullanım hakkı” çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi. Ayrıca bu grubun yer aldığı tarifenin ilk kademesine zam yapılmayacak.

İZSU, konut dışı aboneliklerde 0-10 metreküp arasındaki tüketimi kapsayan birinci kademeye zam yapmayarak küçük esnafın desteklenmesini sağlayacak. Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarı 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükselecek. Yeni tarife, mart ayından itibaren geçerli olacak. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri ÜFE’ye göre şekillenecek, ÜFE’deki artış su tarifelerine de yansıyacak. Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, halihazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atık su satış fiyatı konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

Özel tarifeler

Karara göre "özellikle dar gelirli, yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere" genel uygulamalardan daha yüksek miktarda ücretsiz su verilecek. 10 metreküpe kadar kullanımın 5’te 1’i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpü ücretsiz verilecek. Bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek. Konut dışı aboneleri desteklemek amacıyla daha önce kademe olmayan konut dışı tarifeler yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak fiyatlandırılacak. Konut dışı aboneliklerde birinci kademe 0 - 10 metreküp olacak şekilde düzenlenerek bu tarifeye herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak. Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aboneleri desteklemek amacıyla köy ve beldelerde 0-10 metreküp olan ilk kademe 0-20 metreküp olarak uygulanacak. Böylelikle bu bölgelerde yaşayan aboneler daha fazla suyu daha uygun fiyatla kullanabilecek.

‘İnsani tüketim amaçlı su kullanımı’ çalışması

Toplantıda sunum yapan İZSU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Özgür Akkavak, maliyet artışlarının yaşandığını ve 1 milyar 400 milyon liralık ek maliyetle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Akkavak, yatırımlardaki artışlar da dahil edilince 2 milyar 50 milyon liralık bir maliyet artışının olduğunu belirtti. Yeni tarifedeki artış oranının bazı abone türleri hariç yüzde 30 olduğunu vurgulayan Akkavak, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarının 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükseldiğini, küçük esnafı desteklemek adına konut dışı abonelerde kademelendirmeye gidilip 10 metreküpe kadar olan su kullanımında herhangi bir artış yapılmadığını söyledi. Öte yandan "insani tüketim amaçlı su kullanımı" çalışması yapılacağı dile getirildi. (İHA)