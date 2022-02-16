İstanbul'da suya zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da suyun fiyatını artırmak için olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurulu’nda zam teklifi reddedildi.

İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplanan oturumunda, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapılan oturumda zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Geçen Aralık ayında suya yüzde 17,80 oranında yapılan zammın ardından özellikle yılbaşında elektrikte yaşanan rekor zam nedeniyle artan maliyetler üzerine yeni zam teklifi gündeme geldi.

İSKİ, su fiyatları için ortalama yüzde 60 zam istedi. İlk kademede yüzde 50, ikinci kademe için yüzde 69, üçüncü kademe için yüzde 80 zam önerildi. Ücretsiz insani su kullanım hakkını, 1. Kademe konutlara uyguladı. İSKİ teklifinde, atık suların uzaklaştırılması bedeli ile birlikte 0-10 metreküp arası 1. Kademe konut için birim fiyat 9.60 TL olarak talep edildi. Bu kademeye tanımlanan ücretsiz insani su kullanım hakkı nedeniyle faturalandırmanın 8.32 TL üzerinden yapılacağı hesaplandı. 11-20 metreküp arası 2. Kademe konutta birim fiyatı 14.10 TL, 21 metreküp ve üzeri için ayrı bir kategori belirlenerek birim fiyatın 15 TL olması istendi.

AKP-MHP Grubu yüzde 44-55 önerdi

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu oylama öncesinde yapılan açıklamada İSKİ teklifi yerine yıllık TÜFE ve ÜFE oranında zam önerildi. Öneride, 0-15 metreküp arası 1. Kademe konutta birim fiyatı 7.99 TL, 16-30 metreküp arası 2. Kademe için 12.10 TL, 31 metreküp ve üzeri 3. Kademe için birim fiyat 13 TL, köylerde metreküp fiyatı 1.99, ortak sayaç konutta birim fiyat 12.10, işyerleri için 21.50 TL olarak belirlendi. Böylece bütün konut kademeleri için ortalama yüzde 43, işyeri ve diğer kullanım kademeleri için de ortalama yüzde 55 zam önerilmiş oldu. Ücretsiz insani su kullanım hakkı da 30 metreküpe kadar olan kısımda yani ilk iki kademe konuta uygulanması önerildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP-MHP Grubunun önerisinden yeni haberdar olduklarını ve teknik değerlendirme için kısa süreli ara verilmesini istedi.

Balyalı: İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artış oldu

Verilen aranın ardından oturuma tekrar devam edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak genel kurula zam talebi ile gelmediklerini söyledi. Balyalı şöyle konuştu:

“Olağanüstü genel kurul yapıyoruz. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik durum vatandaşları olduğu gibi kurumları da etkiliyor. İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artış oldu. Bütçenin geçtiği aralık ayından bugüne büyük değişiklikler oldu, devasa farklar oluştu. 2022 bütçesindeki hizmet ve yatırımları yapabilmek için başka fiyatlar oluştu. Gider bütçesi 10 milyardı, yeni rakam ile 15 milyar TL'ye çıktı. Bir süredir revize bütçe çalışması yapıyoruz. İSKİ de ekonomik şartlardan aynı şekilde olumsuz etkilendi. Doğalgazda yüzde 102.3 oranında artışa, elektrikte yüzde 283'lük, mazotta yüzde 135 artışın maliyetine katlanıyor. Kurumun; personel, işletme ve yatırım giderleri var. İşletme ve yatırım giderlerinde ortalama yüzde 120'lik maliyet artış yaşandı.”

Zam teklifi reddedildi

Uzun süren tartışmalar sonrasında gündemdeki maddeler tek tek oylandı. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oy çokluğu ile reddedildi.

Oylamanın ardından söz isteyen CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’ya AKP-MHP grubu tepki gösterdi. Balyalı kayıtlara geçmesi için söz alarak tekliflerin CHP ve İYİP'in oylarına karşılık AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildiğini belirtti. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak “CHP'li İBB ve İSKİ tarafından su için yüzde 90 ve yüzde 175 arasında zam teklifi, AKP'nin yüzde 43 -55 teklifi CHP tarafından kabul edilmediği için Ak Parti grubu tarafından reddedildi. Ak Parti teklifi de CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmedi” dedi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise “Ak Parti teklifini biz reddetmedik. Kendileri geri çektiler. Göksu'nun söylediği zam oranları da doğru değil” dedi. (ANKA)