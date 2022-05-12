İzmir’de suya yüzde 15 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda Temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir'de Mart ayında alınan yüzde 30’luk zam kararının ardından suya bir zam daha gelmiş oldu.

İZSU, mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre şekillendirilmesi konusunda karar almıştı.

Temmuz ayından itibaren İzmir'deki su faturalarına ÜFE oranında zammın yanı sıra kabul edilen yüzde 15'lik zam da yansıyacak.