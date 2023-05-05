İzmir'de Spor Bakanlığı'na ait tırla seçim propagandası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tanıtım TIR’ını, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kala İzmir’e gönderdi.

Konak Meydanı’na konuşlandırılan TIR’ın etrafına, seçim yasakları başlamasına rağmen, üzerlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun fotoğraflarının olduğu bayraklar konuldu.

'Bu görüntü, 9 gün sonra kaybedecek olanların paniğinin bir yansımasıdır'

CHP İzmir İl Sekreteri Özlem Ünsal, bu duruma tepki gösterdi. Konak Meydanı’na yapılanın seçim propagandası olduğunu söyleyen Ünsal, şunları söyledi:

“Öncelikle bu görüntüyü tüm İzmirlilerinin ve milletimizin vicdanına bırakıyorum. Ülkemizin kaderini değiştirecek tarihi seçime dokuz gün kaldı. Ve bu görüntü, 9 gün sonra kaybedecek olanların paniğinin bir yansımasıdır. Biz bir hukuk devletiyiz ve bizim hukukumuzda yasalarla seçim sürecinde nelerin yasak, nelerin yapılabileceği tek tek sayılmıştır. Ama 9 gün kaldı; bir sabah uyanıyoruz, bir devlet kurumunun duvarında AKP milletvekili adayının dev afişini görüyoruz. Diğer gün uyandığımızda bakıyoruz, Konak Meydanı’nda koskoca bir TIR görüyoruz. Devlet imkanları kullanılarak aslında, -tırnak içerisinde söylüyorum- paravan gibi kullanılarak arkada bir seçim propagandası yapıldığı çok açık. Bunun gerçek amacının cumhurbaşkanı adayı olan AKP Genel Başkanı ve milletvekili adayının seçim propagandası olduğunu hiç kimse anlamayacak kadar değil.”

'Bunun adı seçim çalışmasıdır'

Kendilerinin de Konak Meydanı’nda gençlere yönelik bir seçim çalışması için yer istediklerini söyleyen Ünsal, bu taleplerinin reddedildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Biz, gençlere yönelik kahve dağıtan bir araç talep etmiştik, gençlerimiz burada çok yoğun olduğu için. Ancak burası için bize izin verilmedi. Ama diğer tarafa aracımızın çekilmesi istendi ve biz burada bir seçim çalışması yapamadık. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki cumhurbaşkanı adayının afişleri var, AK Parti milletvekilinin afişleri var burada ve bunun adı seçim çalışmasıdır. Bunun adı, bakanlığın çalışmalarının seçimlere 9 gün kala gençlere anlatılması değildir. Buna İzmirliler artık inanmıyor. Biz de bunların farkındayız.”