İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaşamını yitirdi

Olay, gece saatlerinde Yiğitler Mahallesi 337 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Esen, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Şener Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)