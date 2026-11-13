İzmir'de savcılıktan konser ve etkinlik soruşturması: 10 belediye ve 8 şirkette ihaleler mercek altında

İzmir’de belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ederken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyelere toplu resmi yazı yazılarak bazı şirketlerin evrakları talep edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 10 belediyenin konser, etkinlik, organizasyon ve kültür ihaleleri mercek altına alındı.

Ege'deSonSöz'de yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen yazıda sekiz şirketin isimleri yer aldı. Bazıları belediye soruşturma ve incelemelerine de konu olan firmaların bilgileri talep edildi.

Yazıda, “Bahse konu firmaların ile 01.01.2024 tarihinden günümüze kadar almış oldukları (sözleşme imzalanan) ihale ve doğrudan temin alımlarına ilişkin düzenlenen tüm bilgi ve belgelerin (onay belgesi, teknik şartname, idare şartname, muayene kabul komisyonu tutanağı, piyasa fiyat araştırma tutanağı, yaklaşık maliyet tespit cetveli, zeyilnameler, hakediş ödemeleri, ödeme emirleri, itiraz dilekçeleri, taşınır kayıt belgeleri vb) evrakların her bir firmayı ayrı şeklide tasniflemek suretiyle dijital ortamda soruşturma dosyasına eklenmek üzere gönderilmesi” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu firmalar şöyle:

Buket Bayrakçılık Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Meldor Organizasyon Ajans Rek. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Taysa Organizasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Oktay Sakur Canto Organizasyon Ajans Reklam

Sound Organizasyon Prodüksiyon Ajans Reklam Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Sesup Organizasyon Ajans Müzik Yapım Reklam Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Animato Organizasyon Ajans Reklam Prodüksiyon Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Detay Organizasyon Gıda Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi

İzmir'de düğmeye mi basıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından bir süredir kentte çok sayıda başka belediyenin AKP'ye geçeceği konuşuluyordu.

Güzelbahçe, Narlıdere başta olmak üzere pek çok belediyede süren soruşturmalar bir anda durmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yakınındaki isimlerden Veli Ağbaba ile ilgili soruşturmada da frene basılmıştı.

Tugay'ın ardından AKP'ye geçeceği konuşulan belediye sayısının henüz istenen noktaya gelmemiş olması "iktidar belediye transferlerini hızlandırmak için adım mı atıyor" sorusunu akla getirdi.

soL TV daha önce Cemil Tugay portresi hazırlamış, bu videoda da kentteki kırılma noktalarına dikkat çekilmişti:

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