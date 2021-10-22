İzmir’de saatler süren toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlandı

İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol - İş Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır süren toplu iş sözleşmesinin (TİS) sonuncu görüşmesinde uzlaşı sağlandı.

627 tramvay ve metro çalışanını ilgilendiren TİS'in imzalanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Demiryol - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “İzmir Metro A.Ş. 9. dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın yüzü gülebileceği şekilde bizlerin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi ‘eşit işe, eşit ücret’ söyleminde bulunduk ve geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda daha güzel sözleşmeler imzalamak. Hayırlı uğurlu olsun dedik” ifadelerini kullandı. (İHA)