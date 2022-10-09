İzmir'de patlama: Üç yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki katlı bir binanın birinci katında patlama meydana geldi.

İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve patlamanın etkisiyle evin camları kırıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama anında eve bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı. E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.