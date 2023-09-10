İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (AA)
YEKTA ARMANC HATİPOĞLU
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Haber Merkezi
İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (AA)