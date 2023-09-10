İzmir'de orman yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Haber Merkezi

İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (AA)