İzmir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Onlarca gözaltı

İzmir'de 11. İzmir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler polis ablukasına alındı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre Alsancak Eski Leman Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan kitleyi polis abluka altına aldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca eyleme katılmak isteyenleri gruplar halinde ablukaya alan güvenlik güçleri çok sayıda gözaltı yaptı.

Ters kelepçeyle ve darp edilerek gözaltına alınanlar, “Vardık varız var olacağız”, “Lubunya’ya değil katillere barikat”, “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları attı.

Avukatlardan edinilen bilgiye göre, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Şimşek ve 3 avukatla birlikte 40'ın üzerinde gözaltı var.

İzmir Barosu'ndan açıklama

İzmir Barosu, Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis müdahalesi ve gözaltılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gamze Şimşek ve üç avukatın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin işkence yapılarak gözaltına alındığını belirtilen açıklamada, “İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, müdahale sırasında, hastane ve emniyet süreçlerinde meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yanındadır. Hiçbirini birbirinden ayırmadan, şart ve kayıt koymadan, amasız ve fakatsız, temel hak ve özgürlükleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” denildi.

İzmir Valiliği, Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.