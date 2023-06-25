İstanbul'da Onur Yürüyüşü engellemelere rağmen yapıldı: Gözaltılar var

İstanbul’da 21’inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü kapsamında etkinlikler öncesinde bugün Metro’daki Taksim ve Şişhane durakları kapatıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi’ne ve Taksim Meydanı’na çıkan sokakları da bariyerlerle kapattı.

Yürüyüş öncesinde Şişli’deki Mıstık Parkı’nda bir araya gelen gruplar, basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından sloganlar ve ıslıklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Avukat ve gazeteciler dahil çok sayıda gözaltı

Gruplar dağıldıktan sonra polis, sokakta bekleyenleri ablukaya aldı.

Dansçı Serkan Bozkurt ile T24’te çalışan gazeteciler Candan Yıldız ile Hazal Sipahi de uzun bir süre ablukada bekletildi. Bu sırada avukatlar ve gazeteciler ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin ile tartışma yaşandı. Yıldız ve Sipahi ablukadan çıkarılırken Bozkurt gözaltı aracına bindirildi.

Öte yandan, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. (ANKA)