İzmir'de 'okul müdürü öğretmeni darp etti' iddiası

İzmir Bornova'daki Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu’nda geçen Salı günü öğlen saatlerinde gerçekleşen olaya göre, okul müdürü Meral Yılmaz, bir öğretmenin doğum günü kutlaması için kendisinden habersiz alınan pasta nedeniyle öğretmen Suzan Karabağ Toptaş ile sözlü tartışma yaşadı. Okuldaki hizmetlinin kendisini "kötü davrandığı" gerekçesiyle CİMER'e şikayet etmesinin sorumlusu olarak da Suzan Toptaş'ı gördüğü iddia edilen Meral Yılmaz, tüm öğretmenleri toplantıya çağırdı. Toplantıda yaşanan tartışma sonucu Meral Yılmaz'ın, "Susacaksınız" diyerek Suzan Karabağ Toptaş'ın ağzını kapatıp sarstığı öne sürüldü.

ANKA'nın haberine göre Toptaş, olaydan bir gün savcılığa suç duyurusunda bulurken Eğitim İş İzmir 2 No'lu Şube, Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube ve Türk Eğitim-Sen 2 No'lu Şube yöneticileri, bugün okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Öğrencileri de açıklamaya katılarak Suzan Karabağ Toptaş'a destek verdi.

Sendikalar adına açıklamayı yapan Eğitim İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Cangı, "Meral Yılmaz vakası, ülkemizde bir yığın örneği olan ehliyetsiz, liyakatsiz atama örneğinin en somut halidir. Meral Yılmaz gibi idarecilerin bu üslubu nerden öğrendiklerini gayet iyi biliyoruz. Öğretmene parmak sallanmaz, öğretmenin kolu sıkılmaz, öğretmenin ağzı kapatılamaz. Baskıyla, zorla okul yönetilemez" dedi.

Cangı, "Bizler darp edilen, mobbinge uğrayan bütün meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu buradan tekrar söylüyoruz. Yetkilerce derhal inceleme/soruşturma başlatılmalı ve soruşturma sonuçlanana kadar okul müdürü Meral Yılmaz görevden el çektirilmelidir" ifadesini kullandı.

'Görev yeri değiştirilmeli'

Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şubesi Örgütlenme Sekreteri İsmail Akyol da, okul müdürüyle ilgili daha önce yetkilileri uyardıklarını belirterek "Bu olayın buraya geleceği belliydi. Bu okul müdürünün okul yönetme becerisinin gerçekten çok zayıf olduğunu yetkililere bildirmiştik. Bizim yetkililerden acil talebimiz, okul müdürünün hemen en azından soruşturma sonlanana kadar görev yerinin değiştirilmesi" diye konuştu.