İmamlardan etek giyen avukata: Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız

Şanlıurfa Valiliği, kentte 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri Programı' düzenledi. Bu programa Şanlıurfa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Cemile Didem Karaboğa da konuşmacı olarak katıldı.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre Karaboğa konuşmasını yaptığı sırada, bazı dinleyiciler tarafından etek boyunun kısa olduğu ve küçük yaştaki kız çocuklarının cinselliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle 'tepki gösterdi'.

Salonu terk etti

Avukat, bir dinleyicinin "Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız” demesi üzerine konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Yaşananlar, Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamayla kınandı. Sözlü saldırıya uğrayan Cemile Didem Karaboğa, sosyal medya hesabında “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi. Söyleyeceklerim bu kadar” paylaşımında bulundu.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Velet İzol ise şunları söyledi:

“Avukat Cemile Didem Karaboğa'nın konuşması sırasında salondan, 'Neden kadın avukat gönderildi?', 'Siz masanın arkasından konuşun, biz din adamıyız' gibi sözlü sataşmalar olmuş. Arkadaşımız da tartışmanın büyümemesi için konuşmasını yarıda kesip ayrılmış. Biz hiçbir kurumu rencide etmek istemiyoruz. Ama yapılan da hoş değil. Olay sonrası müftülükten de herhangi bir dönüş olmadı.”