İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylandı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, "Söz konusu yüzde 40’lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir" dedi.

Yeni öğrenci servis tarifnamesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı. (ANKA)