İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 lira oldu!
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 lira oldu!
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
Haber Merkezi