İzmir'de LGBT karşıtı mitinge il milli eğitim müdürü ve müftüsü de katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan teklif ettikleri anayasa değişikliğiyle "aile kurumuna ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" açıklamasını yaparken, LGBT yurttaşları hedef alan gösterilere de bir yenisi eklendi.

İzmir'de bugün Konak Meydanı'nda "İzmir Büyük Aile Platformu" tarafından "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" adı altında bir miting yapıldı.

Meydanda toplanan kalabalık "Kulak ver bu sese aile hedefte", "Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz" yazılı dövizler taşıdı.

İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, buradaki konuşmasında siyasi görüş, inanç, köken ayrımı gözetmeden tek yumruk olduklarını, çocuklar için yola çıktıklarını iddia etti.

"LGBT ideolojisi" ifadesini kullanan Kadan bunun bir "dayatma halini aldığını" ileri sürerken "bu dayatmayı kabul etmediklerini" söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Saffet Köse ise konunun "beka meselesi" olduğunu ileri sürdü.

AA'nın haberine göre mitingde Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Tiyatro Sanatçısı Ali Yaylı, Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Mesut Öndeş, Hak İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Öğretmen Işıl Çetin ve anne Ayşe Ergür de birer konuşma yaptı.

Programa İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Müftüsü Salih Sezik ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Meydandaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yapıldı.