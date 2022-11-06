Erdoğan: Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te gerçekleştirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programına katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
- Anayasadan yasalara kadar hukuki zeminde yaptığımız reformlarla kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de büyütüyoruz.
- Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır.
- Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.
- Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız.
- Şu anda aile konusunda bir adım atıyoruz. Yasal düzenleme muhalefetin önümüze geldiği dönemde biz yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için bu işi anayasal düzenlemeye taşıyalım, olayı başörtüsü olayından çıkartarak bunun yanında aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim. Muhalefet herhalde bundan endişe etmiş. Sayın Başkan aile kavramı ile ne demek istiyor? Burada endişe edilecek bir şey yok. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın.
- Aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin karşısına bir set daha çekmiş olacağız. Bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da kadınlarımızla inşa edeceğiz.
- Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.