Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan 'başörtüsü' yorumu: Özel sektörde ayrımcılık sürüyor

AKP tarafından hazırlanan 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif hakkında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan "Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor, anayasal güvence faydalı olacaktır" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Sümeyye Erdoğan 'başörtüsü' düzenlemesine ilişkin şöyle konuştu:

"Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır" diye konuştu.