AKP'li vekilden '5 milyon dolar aldın mı?' sorusuna 'TOGG'u durduramazsınız' yanıtı

Meclis'te önceki gün yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin CHP önergesi görüşüldü. Kürsüye çıkan CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesi için AKP'li vekil Süleyman Karaman'a 5 milyon dolar ödeneceği iddiasını gündeme getirdi.

Yavuzyılmaz, Karaman'ın yüzüne "Bu doğru mu?" diye sordu. Kürsüye çıkan Karaman "bu isnat bütünüyle yalandan ibaret. Siz hızlı treni durduramayacaksınız. TOGG'u durduramayacaksınız." şeklinde ilginç bir yanıt verdi.

CHP'nin önergesi reddedildi.

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün, eski TCDD Genel Müdürü olan ve bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt ettiği, 16 Ocak 2017 tarihli bir belge olduğu; söz konusu belgenin Ergün’ün boşanma aşamasında eşinin mahkemeye sunduğu iddia edilmişti.