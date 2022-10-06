İzmir'de kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

İzmir'de öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın yarın gece geç saatlere kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını tavsiye etti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece geç saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.