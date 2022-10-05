VİDEO | AKP İzmir İl Başkanı'nın güvenlik görevlilerini tehdit ettiği görüntüler tepki çekti

AKP İzmir İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne zorla girdi.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki partililer girişin yasak olduğu tesisin önündeki güvenlik görevlilerini de tehdit etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "AKP İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp, görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor. Belediyemizden izin isteseydiniz verilirdi. Hatta ben de gezdirebilirdim. Ancak çalışanlarımıza yaptığınız zorbalığı asla hoş görmeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

Soyer "Her türlü zorbalığa ve hakarete rağmen provokasyona gelmeden işini yapan emekçilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım" dedi.