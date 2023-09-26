İzmir'de köylüler ÇED toplantısını bastı, şirket tası tarağı toplayıp kaçtı

İzmir'in akciğerleri olarak tarif edilen Spil Dağı'nın ormanlık alanına yapılmak istenen taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısını Kemalpaşa köylüleri bastı. Gelen tepkiler üzerine şirketin muhatapları bulundukları yerden uzaklaşırken köylüler yaşanacak çevre felaketlerine karşı tepkilerini dile getirdi.

Egeden Sonsöz'de Metehan Ud'un haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve taş ocağı açmak isteyen şirketin patronları tarafından Damlacık Mahallesi'nde "Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım" toplantısına halk verdiği tepkiyle ve öfkeyle katılınca toplantı iptal oldu ve şirketin muhatapları toplantıyı terk etti.

'Yol yakınken vazgeçin'

Muhtarın çağrısıyla bir araya gelen mahalle halkı verdiği tepkiyle "Yol yakınken vazgeçin" çağrısı yaptı. Yaşam alanlarına inşa edilecek taş ocaklarına karşı olduklarını ifade eden köylüler, toplantıyı terk ederek çağrıcıları yalnız bıraktı. Şirket sahipleri yurttaşların toplantıyı terk etmesine rağmen toplantıyı sürdürmek isteyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Okka Group bünyesinde yer alan Güven Madencilik yetkilileri tepkiler devam edince şirket sahipleri toplantıyı terk etmek zorunda kaldı.

'Halka rağmen Bakanlık izin verirlerse halkı kimse tutamaz'

Konuya dair açıklama yapan Damlacık Mahalle Muhtarı Mehmet Küntür, "Doğanın alacağı zararın yanı sıra ocağın etrafında kiraz ağaçlarımız ve bu bölgelerde yetiştirdiğimiz keçilerimiz var. Bunlar bizim en önemli gelir kaynaklarımız. Bunların zarar görmesi durumunda zorluk yaşarız. Yol yakınken vazgeçsinler. Köyümüzün etrafında taş ocağı istemiyoruz. Ocak hem köyün hem de milli parkın yok oluşu demek. Halka rağmen Bakanlık ÇED izni verirse bu halkı kimse tutamaz. Köylüler toplantıya katılmadı. Kendi aralarında toplantı yapmak istediler ama köylüler tepki gösterince gerçekleştiremediler" dedi.