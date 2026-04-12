İzmir'de 'kooperatif' soruşturması: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu kişileri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderdi.

Ümit Erkol dahil 9 kişi tutuklandı.

Özel CHP il başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından tüm il başkanlarını Salı günü toplanmak üzere Ankara'ya davet etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının da Çarşamba günü gerçekleştirileceği öğrenildi.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir’de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!"

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında "kooperatif" davası açılmıştı.

İddianamede Ümit Erkol ve gözaltına alınan diğer eski kooperatif yönetimindeki isimler, yetkilerini kullanarak proje içerisinde kendilerine ve yakınlarına piyasa değerinin altında, usulsüz villa kontenjanı ayırmakla suçlanmıştı.

Erkol'un oğlu Fırat Erkol, aynı soruşturma kapsamında Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Fırat Erkol, tutuksuz yargılanıyordu.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.