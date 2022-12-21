İzmir'de kadın otobüs şoförünü darp eden saldırgana hapis cezası

İzmir'de 27 Temmuz'da Konak-Halkapınar Metro 2 hattında sefer yapan ESHOT otobüsünde yolcu olarak bulunan Güngör Yalçınöz, otobüs trafik nedeniyle durduğu sırada şoför Burçin A.'dan yol kenarında bekleyenler için kapıyı açmasını istemişti. Burçin A.'nın kapıyı açmayı reddetmesini takiben, Güngör Yalçınöz, otobüs şöförüne saldırmıştı.

Burçin A.'yı darp eden ve otobüs kapısına zarar veren saldırgan olayın ardından gözaltına alınmış, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan saldırganın yargılanması tutuksuz devam etmişti.

Bugün İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güngör Yalçınöz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık G.Y, otobüs şoförünü darp etmediğini ileri sürerek, "Kamu malının zararını da giderdim. Olanlar için çok pişmanım" dedi.

Hakim, "hakaret" ve "darp" suçlarından 10'ar ay, "kamu malına zarar vermek" suçundan da 1 yıl olmak üzere sanığı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. (AA)