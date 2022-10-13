Özel halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcu tarafından öldürüldü

Antep'te dolu olduğu gerekçesiyle otobüse almadığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen B.K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durduğu şoförle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.K. isimli yolcu, yanındaki bıçakla otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

Olay sonrası ağır yaralanan otobüs şoförü Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı B.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.