İzmir'de kadın cinayeti: Rojda Şayla'yı öldüren Nuh Şayla aranıyor

İzmir’in Bornova ilçesinde, evli olduğu Nuh Şayla tarafından tabancayla vurulan 43 yaşındaki Rojda Şayla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak’ta bulunan Folkart Incity’de meydana geldi.
14. kattaki eve gelen Nuh Şayla, Rojda Şayla'ya tabancayla ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rojda Şayla’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Şayla’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan Nuh Şayla'yı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.