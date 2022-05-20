İzmir'de kadın cinayeti: Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

İzmir'in Konak ilçesinde saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619. Sokak'ta kadın cinayeti işlendi.

31 yaşındaki Cansu Aydoğdu'nun yaşadığı eve gelen, boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve Aydoğdu'nun annesi Nedime G.'yi bıçakladı.

Saldırgan kaçarken, kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nedime G.'nin hayati tehlikesi sürüyor

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavisi süren Aydoğdu'nun annesi Nedime G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheli M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)