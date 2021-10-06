İzmir'de kadın cinayeti: Fatma Saman oğlu tarafından öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Osman Aksünger Mahallesi'nde iki katlı evin alt katında yaşayan emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre, Mehmet Saman evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 96 yaşındaki Fatma Saman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Fatma Saman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
Mehmet Saman ise gözaltına alındı.