İzmir'de kadın cinayeti: Fail tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Y.Z. (30) tarafından pompalı tüfekle vurulan Sultan Kaya (27), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, dün saat 02.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle Kaya'ya ateş açtı.

Kaya yere yığılırken, Y.Z. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.