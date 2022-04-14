İzmir'de kadın cinayeti: Çocuklarını görmek için gitti, öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Konya’da yaşayan Remziye T. (22), boşandığı Yalçın P. (27) ve babaannesiyle birlikte yaşayan 2 çocuğunu görmek için Yalçın P.’nin İzmir'deki evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

‘Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.’nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Yalçın P.’yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, saldırganın yaşadığı adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bu esnada, akşam saatlerinde Yalçın P.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin kapısını açık gören bir yakını evin içerisine girdi. Burada Remziye T.’yi battaniyeye sarılı halde hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Remziye T.'nin boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Eski koca Yalçın P., kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)