Hasibe Eren’den kapatma davasına tepki

Yaklaşık 12 yıldır kadın cinayetleri verisi toplayan ve kadına yönelik şiddet davalarını takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na yönelik, "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada kapatma davasının "kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulara dayanılarak açıldığı belirtilerek; "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz” denildi.

Ünlü Oyuncu Hasine Eren, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne yönelik kapatma davasına tepki gösterdi.

Hasine Eren, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne kapatma davası açılmış.12 yıldır kadın cinayetlerini durdurmak için var güçleriyle çalışan bu derneğin hepimizin desteğine ihtiyacı var. Kadınlar susturulamaz.Kadınların mücadelesi durdurulamaz” açıklamasında bulundu.