İzmir'de kadın cinayeti: 39 yaşındaki Nurcan Çubuk eşi tarafından katledildi

İzmir'in Buca ilçesinde eşi tarafından tabancayla boğazından vurulan Nurcan Çubuk, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan zanlı yakalanarak, gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.04.2026 , 07:41

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında saat 21.30 sıralarında meydana gelen olaya göre, Nurcan Çubuk (39), eşi tarafından tabancayla boğazından vuruldu.

DHA'nın haberine göre, komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayın ardından kaçan ve ajansların ismini açık olarak paylaşmadığı cinayet zanlısı eş Ç.Ç., polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

