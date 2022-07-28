İzmir'de inşaat işçilerinden eylem

İzmir'in Konak ilçesindeki Mahall Bomonti şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, kötü yemekleri ve barınma konusunda yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle eylem düzenledi. Sendikacılarla birlikte şantiyede protesto eylemi yapan işçiler, sağlıklı ve iyi yemeğe ulaşamadıklarını belirttiler.

Şantiyede koronavirüs önlemlerinin de hiçe sayıldığını ve testi pozitif çıkanlarla aynı koğuşta yatırıldıklarını söyleyen işçiler, temizlik koşullarının da yetersiz olduğunu, ayrıca taşeron şirketlerin ücretleri de gecikmeli yatırdığını söylediler.

'Patronları lütfu değil, işçilerin en temel hakkıdır'

İnşaat-Sen'dan yapılan açıklamada ise Türkerler Holding’in ülke çapında pek çok kamu ihalesi aldığı belirtilerek, "Türkerler İnşaat, her yerde inşaat işçilerine sefalet koşullarını dayatıyor. Ne beslenme ne barınma ne de maaşlar, patronların lütfu değildir. İşçilerin en temel hakkıdır” denildi.

Açıklamada, “Çalışma Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Kamu-özel işbirliğiyle girilen her proje ve şantiyede çalışan inşaat işçilerinden sorumlusunuz. İşçiler için sağlıklı koşullar sağlanmalı, tüm şantiyeler denetlenmelidir” ifadelerine yer verildi.

'İşçilerin temel haklarını vereceksiniz'

İnşaat-Sen’den yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"Mahall Bomonti şantiyesinde;