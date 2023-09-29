İzmir'de ilkokulda taciz iddiası: Elini kolunu sallayarak içeri girmiş

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda, bir şahıs okula girerek kızlar tuvaletine saklandı. Burada bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Veliler yaşanan olayın ardından şahıstan şikayetçi olurken, tacizci olduğu iddia edilen şahıs suçlamaları reddetti.

'Kötü bir niyetim yoktu, sevgi gösterisiydi'

Emniyet'e verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını ve sadece sevgi gösterisinde bulunduğunu ifade eden zanlının o saatlerde neden okulda olduğuna dair bir gerekçesi yok. Okula elini kolunu sallayarak giren yabancı uyruklu şahsın kız öğrencilerin kullandığı tuvalete saklandığı ve teneffüs saatinde öğrencilerin yanına gittiği ifade ediliyor.

'Çocuklar çok korktu, endişeliyiz'

Veliler emniyete verdikleri ifadede, öğrencilerin korktuklarını, bir öğrencinin bir ders boyunca ağladığını ve çocukların okullardaki güvenliğinden endişe ettiklerini ifade ettiler. 0-18 yaş grubu cinsel istismar mağduru çocukların ikincil örselenmesini önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde oluşturulan Çocuk İzlem Merkezi aracılığıyla ifadesi alınan çocuklar, verdikleri ifadede kaygılandıklarını, ilkokul içerisinde yer alan kızlar tuvaletinde yetişkin bir erkekle karşılaştıkları için korktuklarını ifade ettiler.

'Yoğunluk vardı, giren çıkana bakamadık'

Velilerin CİMER'e yaptıkları şikayette, okulda bulunan güvenlik görevlilerinin "güvenliğin okulda tadilat olduğu için yoğun olduğu ve girene çıkana bakamadığı" belirtiliyor. Okulun elinde dört dakikalık kamera kaydının olduğu belirtiliyor.

Güvenlik görevlisi okula giriş çıkışlardaki yoğunluk nedeniyle yabancılardan kimlik kartı alamadığını belirtirken, veliler benzer şeylerin yeniden yaşanmasından korkuyor. Olayın ardından soruşturulan şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.