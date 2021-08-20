İzmir'de Menderes'e bağlı Deliömerli'de ve Urla'ya bağlı Balıklıova'da yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangınlar yerleşim bölgelerini tehdit etmiyor.
Urla'daki yangın
soL -Manavgat
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
İzmir'de iki bölgede orman yangını
İzmir'de Menderes ve Urla'da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
İzmir'de Menderes'e bağlı Deliömerli'de ve Urla'ya bağlı Balıklıova'da yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangınlar yerleşim bölgelerini tehdit etmiyor.
Urla'daki yangın