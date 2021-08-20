İzmir'de iki bölgede orman yangını

İzmir'de Menderes ve Urla'da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi

İzmir'de Menderes'e bağlı Deliömerli'de ve Urla'ya bağlı Balıklıova'da yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangınlar yerleşim bölgelerini tehdit etmiyor.

Urla'daki yangın

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