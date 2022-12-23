İzmir'de iki aile hekiminin sözleşmesi yenilenmedi: 'Hepimize gözdağı'

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne dayanarak Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde görevli iki aile hekiminin iş sözleşmesini ihtar cezaları gerekçesiyle yenilememe kararı aldı. İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak, hukuksal süreç başlattıklarını belirterek, "Bu sırf iki kişiye verilen bir ceza değil. Hepimize gözdağı niteliğinde yapılıyor" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Çalışanları Sözleşme Yenileme Değerlendirme Komisyonu, 12 Aralık'ta yaptığı toplantıda Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde görevli iki aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmemesi kararını aldı. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne dayandırılan ve Torbalı'da görevli hekime bildirilen kararda, "Bir sözleşme döneminde 6 ihtar puanı alması nedeniyle yönetmeliğin 7/1 maddesi gereğince sözleşmenin yenilenmemesi yönünde karar verilmiştir" denildi.

'Cezaları kabul etmiyoruz'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak, karara tepki göstererek şunları söyledi:

"İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün kararıyla iki aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Bunun gerekçeleri mesleki değil. İdari işlemlerle ilgili durum, yasaya da uygun değil. İptal edilen ödeme sözleşme yönetmeliğinden aldıkları yetki ile bunu yaptılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu daha geçen yıl da başka illerde yaşanmıştı. Arkadaşlarımızın hepsi geri döndü. Bu arkadaşlarımız da geri dönecek. Bize stres yaşatılıyor. Arkadaşlarımızın mesleki motivasyonu bozuluyor. Burada sırf iki kişiye verilen bir ceza değil. Hepimize gözdağı niteliğinde yapıyor Sağlık Müdürlüğü. Ama şunu unutuyor ki bizim aynı tarafta olmamız gerekiyor. Ülkemizin insanlarına sağlık hizmeti üretiyoruz. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü de devletimizi temsil ediyor. Böyle keyfi davranışlarla insanların iş akdine son verilmesinin sağlığa, topluma katkısı olmadığını düşünüyoruz. Bunları yapacaklarına iş yerlerimizi güvenli hale getirmesini istiyoruz. Sağlıkta yaşanan sorunları çözmesini istiyoruz. Mobbing uygulamaktan vazgeçmesini istiyoruz. Bu cezaları kabul etmiyoruz. Hukuksal süreci başlatıyoruz. Müdürlük ve bakanlık bu uygulamadan geri adım atmadığı sürece mücadeleye devam edeceğiz."

'Bu yanlıştan geri dönülmeli'

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüklerini belirten Çolak, "Bu yanlış adımdan geri dönmeleri için görüştük ama olumlu yanıt alamadık. Hukuksal süreç başladı. Bundan sonra eylemlilik ile her türlü mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın derhal işe geri dönmelerini istiyoruz. Bu kadar sağlıkta sorun, şiddet varken Sağlık Müdürlüğü'nün böyle bir iletişim biçimini tercih etmesi kabul edilebilir değildir."