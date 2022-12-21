Bağcılar'da aile hekimine saldıran zanlı tutuklandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Mahmut Doğan'a saldıran Yasin İ. (28), 'basit yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırganın yaralama, gasp, tehdit ve cinsel taciz gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar’daki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mahmut Doğan, dün görevi başındayken Yasin İ.’nin saldırısına uğramıştı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken Doğan da ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Emniyette yapılan incelemelerde yaralama ve cinsel taciz gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli Yasin İ. hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından işlem başlatılmıştı.

Bağcılar’daki Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Yasin İ., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklandı. (ANKA)