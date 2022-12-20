İstanbul'da aile hekimine saldırı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Mahmut Doğan, 28 yaşındaki Yasin İ. isimli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Doğan, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan Yasin İ. ise gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; aile sağlığı merkezine giden Yasin İ., bir süre hiç kimseyle konuşmadan bekleme salonunda oturdu. Yasin İ.'nin durumu fark eden görevlilerin sorularına yanıt vermemesi üzerine görevliler, durumu Mahmut Doğan’a bildirildi. Doğan, Yasin İ.'nin yanına giderek kim olduğunu, bir sağlık sorunu olup olmadığını ve ne istediğini sordu. Doğan’ın sorularını da yanıtsız bırakan Yasin İ., görevlilerin polise haber vereceklerini söylemeleri üzerine Doğan’a saldırdı.

Saldırgan Yasin İ., daha sonra sağlık merkezine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen saldırganın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (ANKA)