Yine çocuk istismarı: Saldırgan tutuklandı

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan, 5 yıl önce alınmış ‘hafif derecede zihinsel engelli’ raporu bulunan S.E., Mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste akrabası da olan Zeynel Y.’nin cinsel istismarına uğradı. S.E. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ancak yakınları S.E.’ye inanmadığı için şikayetçi olmadı.

DHA'nın haberine göre, Zeynel Y.’nin cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları ses kaydına alarak yakınlarına dinletti. S.E.’nin bir yakını ses kaydı ile savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Zeynel Y. gözaltına alındı.

Zeynel Y. ifadesinde "S.E. ile bazen serviste denk geldiklerini" öne sürerek suçlamaları reddetti. Zeynel Y., ses kaydındaki kişinin kendisi olduğunu ise kabul etti. Zeynel Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zeynel Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede "çocuğun cinsel istismarı suçu"ndan ceza istendi. Zeynel Y.’nin S.E.’ye yönelik "cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ve olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan mağdura sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği" yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.