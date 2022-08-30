İzmir'de helikopter kazası: 2 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. 2 kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı.

Olayda hafif yaralanan 2 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (İHA)

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