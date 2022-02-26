İzmir'de halk fatura soygununa karşı sokağa çıktı

Yurttaşlar İzmir Bornova'da fatura soygunlarına karşı eylem yaptı.

soL - İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde halk fatura soygununa karşı TKP'nin çağrısıyla Bornova Çarşı girişinde eylem yaptı.

Eylemde devletleştirme çağrısı yapılırken her zam ile biraz daha ağırlaşan fatura soygununun sürdüğüne dikkat çekildi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından emekli yurttaş Ersin İşgüzar, gelen fahiş faturalardan dolayı geçinemediklerini, ek iş yapmasına rağmen hiçbir şeye yetişemediğini söyledi.

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İzmir Hatay'da fatura soygununa karşı devletleştirme talebi